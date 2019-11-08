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08.11.19 11:49

Часть нардепов от СН не проголосовала за арест Дубневича, потому что не понимали, что это значит, - нардеп Грищук. ВИДЕО

Часть из депутатов от "Слуги народа" могла не проголосовать за разрешение на арест нардепа Ярослава Дубневича, потому что не понимала, что это значит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Bihus.Info" рассказал нардеп от фракции "Слуга народа" Роман Грищук.

"Там три было голосования. Причем за первое, насколько я понимаю, большинство проголосовало, если не все. Арест и привлечение к ответственности... Часть или не понимала, что это... Некоторые думали, что, возможно, это прямо в зале будет. Или не поняли, или не хотели понимать", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что каждый из его коллег несет ответственность за то, как он проголосовал. Однако Грищук акцентировал и то, что за разрешения на задержание и арест Ярослав Дубневича также не проголосовали и другие фракции.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

2 ноября Высший антикоррупционный суд отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардепа обязали сдать паспорта и носить электронный браслет.

Защита решила оспорить эту меру пресечения в апелляции. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Дубневича в СИЗО с правом залога в 90 млн гривен.

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