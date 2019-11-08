Часть нардепов от СН не проголосовала за арест Дубневича, потому что не понимали, что это значит, - нардеп Грищук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Bihus.Info" рассказал нардеп от фракции "Слуга народа" Роман Грищук.

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"Там три было голосования. Причем за первое, насколько я понимаю, большинство проголосовало, если не все. Арест и привлечение к ответственности... Часть или не понимала, что это... Некоторые думали, что, возможно, это прямо в зале будет. Или не поняли, или не хотели понимать", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что каждый из его коллег несет ответственность за то, как он проголосовал. Однако Грищук акцентировал и то, что за разрешения на задержание и арест Ярослав Дубневича также не проголосовали и другие фракции.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

2 ноября Высший антикоррупционный суд отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардепа обязали сдать паспорта и носить электронный браслет.

Защита решила оспорить эту меру пресечения в апелляции. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Дубневича в СИЗО с правом залога в 90 млн гривен.

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