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08.11.19 12:50

Александрийский Патриарх Феодор II признал автокефалию ПЦУ. ВИДЕО

Сегодня, 8 ноября, Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в день Собора Архистратига Михаила (по новому стилю) в храме в столице Египта во время Божественной литургии поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины.

Об этом сообщил в Фейсбуке представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.

"Во время Божественной литургии звучит имя Блаженнейшего Митрополита Епифания, которое Патриарх лично провозглашает во время поминовения на Большом входе", - сообщил он.

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Таким образом Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии ПЦУ.

Как известно, Александрийская Церковь имеет в диптихах второе после Вселенского Патриархата место. Таким образом, официально ПЦУ признали Константинопольская, Элладская и Александрийская церкви.

Александрийский Патриарх Феодор II признал автокефалию ПЦУ 01
Александрийский Патриарх Феодор II признал автокефалию ПЦУ 02
Александрийский Патриарх Феодор II признал автокефалию ПЦУ 03
Александрийский Патриарх Феодор II признал автокефалию ПЦУ 04

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