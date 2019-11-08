Александрийский Патриарх Феодор II признал автокефалию ПЦУ. ВИДЕО

Об этом сообщил в Фейсбуке представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.
"Во время Божественной литургии звучит имя Блаженнейшего Митрополита Епифания, которое Патриарх лично провозглашает во время поминовения на Большом входе", - сообщил он.
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Таким образом Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии ПЦУ.
Как известно, Александрийская Церковь имеет в диптихах второе после Вселенского Патриархата место. Таким образом, официально ПЦУ признали Константинопольская, Элладская и Александрийская церкви.