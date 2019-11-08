Александрийский Патриарх Феодор II признал автокефалию ПЦУ. ВИДЕО

Об этом сообщил в Фейсбуке представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.

"Во время Божественной литургии звучит имя Блаженнейшего Митрополита Епифания, которое Патриарх лично провозглашает во время поминовения на Большом входе", - сообщил он.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Признание ПЦУ Элладской церковью - только первый шаг, процесс будет продолжаться, - Порошенко на встрече с Епифанием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Таким образом Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии ПЦУ.

Как известно, Александрийская Церковь имеет в диптихах второе после Вселенского Патриархата место. Таким образом, официально ПЦУ признали Константинопольская, Элладская и Александрийская церкви.







