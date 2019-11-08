Жена Уполномоченного президента по контролю за СБУ Семенченко ведет совместный бизнес с близким к Корбану Кошляком, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Об этом сообщила журналистка "Слідство.Інфо" Евгения Моторевская, передает Цензор.НЕТ.

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"Президент недавно назначил нового "смотрящего" за СБУ. Человека, который от главы государства официально контролирует работу спецслужбы. Посмотрела я на Романа Семенченко. И как-то все грустно. Имущества на сотни тысяч долларов. И Михаил Кошляк, которого издание LB называло руководителем силового блока группы "Приват", в бизнес-партнерах жены. Я очень хотела спросить у господина Романа зачем ему квартира в Киеве на... 498 квадратов, но он, как настоящий офицер, сначала назначил встречу, а затем отказался от комментариев. Да еще и делал какие-то непрозрачные намеки на заказной характер. Смотрите наш новый блог и приветствуйте Андрея Богдана с усилением влияния еще и на СБУ", - заявила она.

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Семенченко уволился из СБУ во времена Порошенко. Всю жизнь он работал на госслужбе.

"А вот его жена — успешная бизнесвумен. Поэтому, почти все имущество записано нее. А речь идет о 9 земельных участках, имении под городом Днепр, а также 2 квартирах в Киеве", – отметила Моторевская.

Также семья владеет двумя автомобилями на $400 тыс. и несколькими водными транспортными средствами.

По данным журналистки, жена Семенченко ведет совместный бизнес с днепровским бизнесменом Михаилом Кошляком. Он, в свою очередь, был близок к Геннадию Корбану.

"С Кошляком связана не только жена нового надзирателя за СБУ, но и сам Роман Семенченко. До недавнего времени он работал в компании, совладельцем которой является днепровский бизнесмен", — отметила журналистка.

Семенченко отказался комментировать по телефону, какой именно бизнес у его жены и что приносит доходы, а также отношения с Кошляком.