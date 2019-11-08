"Нам необходимо определиться: либо мы разводим войска, либо готовы сражаться за Донбасс", - Бутусов. ВИДЕО

об этом сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Наша история за 27 лет учит, что доверять каким-то теориям невозможно. У нас есть Будапештский меморандум и договор о дружбе с Россией, но мы понимаем, что даже эти вещи ничего не стоят в современном мире. Должны быть какие-то двусторонние обязательства. Минские соглашения - это одностороннее обязательство. Как можно вообще следовать по этому пути на шестом году войны? В этом документе практически все, что нужно выполнять - это односторонние обязательства Украины. А где Российская Федерация? Мы что-то делаем, а они говорят: "А мы позже будем нормандский формат проводить. Нас не устраивает это". И все. Есть простые вещи с которых нужно начинать строить политику и строить стратегию: либо мы разводим войска и говорим, что мы за мирный путь, либо мы сражаемся за Донбасс и говорим, что готовы вернуть свою землю только на тех условиях, которые были до войны. Это простой вопрос с которого нужно начать... Если ответа на этот вопрос нет, то никакую стратегию мы не построим", - сказал Бутусов.

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