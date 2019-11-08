ФСБ РФ, используя угрозы и шантаж, пыталась завербовать украинца для сбора разведданных, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Представители спецслужбы страны-агрессора, применяя угрозы и шантаж, привлекли нашего соотечественника к негласному сотрудничеству. Они заставили мужчину подписать письменное обязательство о сотрудничестве с ФСБ РФ. Ему был присвоен псевдоним и отработаны задачи по сбору информации о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории региона. Согласно предоставленным инструкциям, передавать собранные разведданные он должен был во время следующих визитов в Россию", - рассказали в СБУ.

Осознавая противоправность такого сотрудничества и его негативные последствия после возвращения домой, украинец обратился в Службу безопасности Украины. Он дал показания об обстоятельствах вербовки и порученных ему разведывательных задач.

Отмечается, что учитывая то, что мужчина не выполнил преступного задания иностранной спецслужбы и добровольно сообщил правоохранительным органам о попытке спецслужб РФ привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству против Украины, суд удовлетворил ходатайство органов и освободил его от уголовной ответственности согласно ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведка Службы безопасности Украины в очередной раз предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий круг наших соотечественников - от государственных чиновников и военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), национально-патриотических организаций до рядовых граждан Украины, которые выезжают в РФ или на временно оккупированные территории для трудоустройства, с туристической целью, посещения родственников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-сотрудник СБУ Карелин, перешедший на сторону РФ, помогает ФСБ склонять жителей Крыма к сбору информации о проукраинских активистах, - контрразведка. ФОТО