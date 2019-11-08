Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
08.11.19 16:44

Дуэт Путина и Кирилла не остановит процесс признания ПЦУ всем мировым православием, - Порошенко о решении Александрийского Патриарха. ВИДЕО

Признание Православной церкви Украины Александрийским Патриархатом, который является одним из древнейших в мире, продолжает процесс становления независимой украинской Церкви и делает ее сильнее.

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в своем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ход истории не остановить! Вскоре после решения Элладской Церкви Православную Церковь Украины признал Александрийский Патриархат. Это – один из древних Патриархатов, второй после Вселенского. Мы благодарны Александрийской Церкви, Константинопольской Церкви-Матери, Элладской Церкви и всем, кто сделал и делает возможным уверенное становление Украинской Церкви", – подчеркнул Порошенко.

Также смотрите: Александрийский Патриарх Феодор II признал автокефалию ПЦУ. ВИДЕО

"Независимая Православная Церковь Украины делается сильнее и крепче. Дуэт Путина и Кирилла не остановит процесса ее признания всем мировым Православием после того, как в начале этого года Его Святейшество Патриарх Варфоломей даровал нам Томос. Дальше – будет", – убежден Порошенко.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100