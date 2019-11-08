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08.11.19 17:50

"Суд полностью отклонил все возражения РФ. Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права", - Зеркаль о решении суда ООН. ВИДЕО

Международный суд ООН отклонил все возражения РФ в делах по дискриминации в аннексированном Крыму, и Россия впервые ответит за нарушение международного права.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль после оглашения вердикта суда в Гааге.

"Суд полностью отклонил все возражения Российской Федерации и не просто отклонил, а отклонил, иногда, полностью единогласно. Это решение позволяет нам двигаться дальше и доказывать всему миру факты нарушения Российской Федерацией международного права... Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушения прав человека", - сказала Зеркаль.

Видео Радио Свобода

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