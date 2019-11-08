Нельзя поменяв президента и парламент моментально увеличить пенсии, - Богдан про "конец эпохи бедности". ВИДЕО

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме слогана "Конец эпохи бедности", были еще слоганы "Конец эпохи жадности" и "Конец эпохи вранья". Наши граждане должны понять, что эпоха это период, это не определенная точка. Нельзя поменяв президента и парламент моментально увеличить пенсии. Это процесс", - отметил глава ОП.

Богдан подчеркнул, что власть честно говорит о проблемах и не старается заработать на государственных средствах. Чтобы больше тратить на граждан, государство должно провести реформы и получать больше средств от экономики. Реформы должны привести к снижению стоимости заемных средств за рубежом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более трети жителей Украины не имеют сбережений "на черный день", - опрос

"В январе мы получали внешние средства под 9,5%, летом уже под 6,5%. До конца года с учетом проведенных реформ мы сможем спуститься до 4-5%. Если мы спожем получать внешние заимствования под 2-3%, кредиты не будут так сильно давить на бюджет.

Одолженные деньги мы не проедим, мы не будем раздавать пенсии. Мы будем за них строить экономику. Будем строить дороги, школы, заводы, которые принесут дополнительные доходы в госбюджет. И уже эти дополнительные средства, которые не разовые, а постоянные, будут основой для стабильности Украины, для больших пенсий и зарплат", - пояснил Богдан.

Также читайте: Зеленский ветировал закон о верификации пенсий и субсидий

"Мы не хотим, чтоб в Украине не было богатых, мы хотим, чтоб не было бедных. Это наша цель", - добавил он.