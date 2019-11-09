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09.11.19 12:38

В Петровском началось разведение сил, - штаб ООС. ВИДЕО

Плановое разведение сил и средств началось на следующем участке - в Петровском Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", представители НВФ "ДНР" и защитники Украины обменялись залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения.

Перед этим были запущены ракетницы белого цвета, при помощи которых стороны известили друг друга о готовности к разведению.

Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 км от линии разграничения.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

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Украинская сторона была готова начать разведение в пятницу, 8 ноября. Но противник сорвал этот процесс, не сообщив о готовности к разведению. Поэтому дату разведения сместили на полдень субботы, 9 ноября.

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