"У нас с вами гляделки: кто кого пересмотрит", - нардеп от СН Тищенко не стал отвечать на вопросы журналистов о переписке с пранкером Джокером. ВИДЕО

Видео общения с журналистами опубликовало издание "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

Тищенко задали вопросы: подтверждает ли он подлинность переписки, вызывали ли его в НАБУ, говорил ли с ним президент Владимир Зеленский? Однако нардеп вначале просто молчал и улыбался, а затем начал говорить о роли журналистов.

"У нас с вами гляделки: кто кого пересмотрит. Я принципиально не уйду, буду слушать ваши вопросы", - сказал Тищенко.

"Я хочу с журналистами поговорить, пообщаться. Я люблю всех журналистов, я хочу, чтобы вы знали: журналисты – профессия самая-самая важная для нас, политиков. Самая важная позиция всех журналистов — отстаивать мнение народа. Народ требует перемен, друзья. Поэтому мы, команда, политическая партия "Слуги народа" взялись за изменение страны. Спасибо", - заявил он, развернулся и ушел.

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В начале ноября в СМИ была опубликована якобы переписка пранкера Джокера с украинскими народными депутатами, в том числе с Тищенко. Пранкер, в частности, общался от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Тищенко якобы говорил о недовольстве ситуацией во фракции Слуги народа ("предатель на предателе") и сетовал на то, что политическая карьера и скандалы в СМИ "убивают его имя".

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