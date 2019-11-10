Разведение в Петровском: еще 11 бойцов отошли на подготовленные позиции, - штаб ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Сегодня, по графику, на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение.

На новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Одним словом, военные под открытым небом не останутся", - сказано в сообщении.

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В штабе добавили, что позиции были подготовлены заранее.

"Данные фортификационные сооружения на 100 процентов готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на нашем участке ответственности. У нас есть основные позиции, запасные позиции и еще - резервные", - отметил заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

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