В боевых действиях в Чечне не участвовал, был там в то время как журналист, - Мазур. ВИДЕО

Об этом украинский активист заявил во время пресс-конференции в Люблине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UATV.

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"Если у России есть факты нашего участия в боевых действиях (в Чечне. - Ред.), то пусть доказывают это. От себя могу сказать, что я не участвовал в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали туда как журналисты. Был пресс-центр "Свободный Кавказ". Те журналисты, которые приехали туда в то время, помнят наш лагерь УНСО, где были пресс-конференции, связывались с Грозным и сообщали, что происходит, как уничтожался город, как бомбились гражданские кварталы, как людей захватывали в фильтрационные лагеря", - рассказал Игорь Мазур.

По его словам, тогда Российская Федерация показала, как она жестока со своими гражданами, а сейчас демонстрирует, какой может быть жестокой с украинскими.

Украинский активист отметил, что в день задержания 9 ноября ехал на общую украинскую-польскую конференцию.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.

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