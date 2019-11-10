Террористы пытаются сорвать процесс разведения в районе Богдановки, - Загороднюк. ВИДЕО

Об этом сегодня, 10 ноября, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время интервью в прямом эфире выпуска программы "ТСН. Неделя", отвечая на вопрос о процессе разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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"С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс - это то, что мы можем видеть уже. Но мы действуем по нашему плану, у нас есть 7 дней тишины, мы проводим разведения по плану, оно проходит по контролируемому сценарию", - заявил он.

Он также отметил, что при условии, если российская сторона нарушит взятые обязательства, украинские военные в течение короткого промежутка времени займут прежние позиции.

"У нас такие сценарии проработаны, мы знаем, что делать в таком случае. Мы сможем действовать как можно быстрее", - сказал Андрей Загороднюк.

Министр также сообщил, что украинские военнослужащие, защищавшие позиции в районе н.п. Богдановка, пока отошли на позиции, которые занимали в 2016 году.

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"Нынешние позиции даже лучше, ведь мы возвращаемся на позиции 2016 года, которые мы построили, проработали, поэтому они полностью готовы для выполнения военными задач", - отметил Андрей Загороднюк.

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.