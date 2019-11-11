Милованов предложил выплачивать ученым 10-20% прибыли после внедрения их изобретений бизнесом. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, такие предложения в законодательство Милованов обнародовал во время своего поздравления со Всемирным днем ​​науки на своей странице в Facebook.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

По его словам, наука является основой благосостояния общества.

"У меня есть предложение: я хочу изменить законодательство таким образом, чтобы каждый - от студента до аспиранта, до профессора могли легко зарегистрировать свою научную идею или изобретение, а бизнес - легко их внедрить. А после этого 20% или 10% прибыли возвращались напрямую тем, кто придумал эту идею", - сказал Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования изменит критерии финансирования науки в вузах, чтобы средства шли большим коллективам ученых, - Новосад

По его словам, такая инициатива сделает украинских ученых успешными, состоятельными и счастливыми, а общество - богатым.