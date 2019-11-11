Противники земельной реформы в 17 местах перекрыли несколько главных магистралей страны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Всеукраинского аграрного совета в соцсети.

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"В знак несогласия с циничными действиями властей в вопросе земельной реформы аграрии вышли со своей техникой на главные магистрали страны в 17 точках. К акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах - Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волинской, Ривненской и Львовской областях", - говорится в сообщении.

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