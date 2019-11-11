Нардеп Гончаренко призвал выйти на акцию протеста: Земельная реформа имени Зеленского уничтожит 13 млн мелких и средних сельхозпроизводителей. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем видеообращении на странице в сети Facebook.

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"Зеленский, ты шулер, ты обещал людям все спрашивать их на референдуме и все решения принимать вместе с людьми. А сегодня ты гворишь: "я спрошу у вас, можно ли продавать землю иностранцам". А продавать украинскую землю по 200 тыс. га в одни руки, пусть даже и местным олигархам, ты не хочешь спросить, согласны ли на это люди?", - заявил нардеп.

"Завтра в 9:00 приходите под Верховную Раду и вместе мы остановим распродажу Украины друзьям и партнерам Владимира Зеленского. Закон о земле нужно вынести на референдум. И только после этого, можно голосовать в Раде. Никаких первых, вторых, третьих или десятых чтений. Сначала народ должен решить: нужно или нет продавать землю и только после этого можно голосовать или не голосовать за этот закон в Раде. Заставим их услышать нас вместе!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум.

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