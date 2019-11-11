Лавров: Зеленскому мешают "неонацисты". ВИДЕО

Об этом он заявил, выступая в Ереване перед выпускниками Дипломатической школы и студентами вузов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

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"Ведущие европейские державы пошли на поводу у тех, кто захватил незаконно власть и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма в Украине. В Европе тоже такие тенденции есть. В Украине неонацисты просто правят бал", - заявил Лавров.

По слова главы российского МИД, "неонацисты" сегодня "в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти".

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Лавров добавил, что украинские военные на Донбассе стреляют "по мирному населению, по гражданским объектам, по детским садам, по школам, по деревням и селам" и рядом с ними "работают неонацистские батальоны".

Ранее глава российской дипломатии заявлял, что с приходом Зеленского ситуация в Украине изменилась в лучшую сторону.

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