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11.11.19 17:15

Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Игорь Лапин рассказал, что во время боев за луганский аэропорт в 2014 году его воины захватили в плен раненых российских наемников, один из которых позже умер от полученных в бою ранений. Служба безопасности Украины, по словам Лапина, расследует дело об убийстве российских наемников, и вызывает для допроса его бывших подчиненных.

Об этом Лапин написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Лапин напомнил, что батальон "Айдар" 20 июля 2014 г. получил приказ прорвать блокаду луганского аэропорта, где им навстречу вышел российский десант.

"Мы эту блокаду прорвали... В этом бою были взяты в плен бандиты, наемники РФ и оккупанты. После первого боестолкновения где-то 12 человек мы взяли пленных. Среди них было три или четыре раненых - кто-то тяжелее, кто-то легче", - сообщил Лапин.

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По его словам, раненых отправили к медикам после окончания боя, однако еще во время него Лапин передал для одного из наемников РФ анальгетик буторфанол.
 

Экс-айдаровец рассказал, что уже в больнице этот раненый, Роман Билибин, умер, затем проводили эксгумацию его тела, "не знаю, по чьему заявлению, в рамках какого уголовного дела". Далее его тело передали в ОРДЛО.

"Видимо, из него сделали великомученика, и на сегодняшний день имеем уголовное дело об убийстве граждан РФ. Кстати (он был. - Ред.) из Москвы", – подчеркнул Лапин.

По его словам, его бывших подчиненных теперь вызывают на допросы.

"Когда-то наши женщины ждали нас с войны, сейчас они ждут нас с допросов в СБУ", – добавил Лапин.

Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин 01
Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин 02
Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин 03
Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин 04
Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин 05

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