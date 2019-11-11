В результате столкновения с легковушкой маршрутка влетела в частный двор под Киевом, - патрульная полиция. ВИДЕО камер наблюдения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр патрульной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

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"Сегодня, около 11 утра произошло ДТП на улице Авиаторов, 27 с участием трех транспортных средств: Opel Astra, ВАЗ 2101 и РУТА. По предварительным данным аварийную ситуацию создал водитель лекового Opel Astra, когда переезжал улицу слева направо по ходу движения автомобиля ВАЗ 2101. Водительница ВАЗа смогла сманеврировать и обойти Opel. Однако, совершила столкновение с автобусом, который двигался по встречной полосе. Вследствие ДТП пострадал водитель автобуса и водитель ВАЗ, которые были госпитализированы в лечебное учреждение", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в салоне легковушки находился еще двухлетний ребенок в автокресле, которое его и спасло от травм. А в автобусе кроме водителя находилась женщина с 12-летним ребенком. На месте происшествия их осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следствие.

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