Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
11.11.19 17:33

В результате столкновения с легковушкой маршрутка влетела в частный двор под Киевом, - патрульная полиция. ВИДЕО камер наблюдения

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего последний влетел в частный двор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр патрульной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

"Сегодня, около 11 утра произошло ДТП на улице Авиаторов, 27 с участием трех транспортных средств: Opel Astra, ВАЗ 2101 и РУТА. По предварительным данным аварийную ситуацию создал водитель лекового Opel Astra, когда переезжал улицу слева направо по ходу движения автомобиля ВАЗ 2101. Водительница ВАЗа смогла сманеврировать и обойти Opel. Однако, совершила столкновение с автобусом, который двигался по встречной полосе. Вследствие ДТП пострадал водитель автобуса и водитель ВАЗ, которые были госпитализированы в лечебное учреждение", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в салоне легковушки находился еще двухлетний ребенок в автокресле, которое его и спасло от травм. А в автобусе кроме водителя находилась женщина с 12-летним ребенком. На месте происшествия их осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следствие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года в ДТП на территории Украины погибли 2716 человек, травмированы - 26 739, - Билошицкий

В результате столкновения с легковушкой маршрутка влетела в частный двор под Киевом, - патрульная полиция 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100