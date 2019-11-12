Я не вижу, чтобы МИД сейчас реально влиял на отработку внешней политики, а главное - на принятие решений, - Климкин. ВИДЕО

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

На вопрос о том, кто продуцирует основные позиции во власти, Павел Климкин ответил, что, по его мнению, это президент Зеленский и люди, которые находятся вокруг него.

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"Мне трудно назвать список, я не часть этой администрации. Я считаю, что господин Ермак на это влияет, безусловно, другие люди в Администрации, вернее Офисе президента. Они играют ключевую роль в отрабатке внешней политики. Я считаю, что МИД сейчас играет больше менеджерскую роль. Я хорошо отношусь к Вадиму (Пристайко. - Ред.), знаю его много лет. Я понимаю, что ему сейчас непросто и поэтому я хочу, чтобы МИД все же играл ту роль, которая ему принадлежит. Я не вижу, чтобы МИД реально влиял на отработку (внешней политики. - Ред.), а главное - на принятие решений, поскольку это не одно и то же", - заявил Климкин.

Посмотреть полное видеоинтервью с Климкиным: "Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины" можно здесь.