"Логика Путина в том, чтобы толкнуть процесс федерализации Украины, а после этого его главной целью будет Юг", - Климкин. ВИДЕО

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

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"Я считаю, вся логика Путина в том, чтобы толкнуть процесс федерализации, а потом, это мой личный анализ, если хотите, - я считаю, что основной целью будет Юг Украины. Поскольку создание некоторой условной квазинезависимой "Новороссии" вокруг Юга решает сразу несколько стратегических проблем для Путина. Речь идет о проблеме внутренней стабильности, проблеме рейтинга, который сейчас упал почти на уровень 2012 года, проблему контроля России над Черным морем, вопрос, как в конце концов отсечь нас от моря и создать ситуацию, когда Украины нет. А когда Украины нет, то и Крым некуда возвращать. И так - еще много-много других пунктов. Поэтому я считаю, что основной акцент будет на Юге", - рассказал Климкин.

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Посмотреть полное видеоинтервью с Климкиным: "Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины" можно здесь.