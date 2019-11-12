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12.11.19 11:25

Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходят акции в поддержку и против проведения земельной реформы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 12 ноября, под зданием Верховной Рады проходят два митинга: один за проведение земельной реформы, другой - против. Митингующие держат плакаты в поддержку и против земельной реформы. Противники земельной реформы пригнали под здание рады тракторы.

"Хотим донести до народных депутатов и правительства, ято для земельной реформы является важным не только мнение фермеров, которые регулярно информируют о своих требованиях, но и других граждан, которые имеют не меньше прав получать выгоду от земли. Уже пришло время принять в этом году Закон об обороте земель, как это было задекларировано президентом и правительством, чтобы граждане могли получать максимальную экономическую выгоду от своей земельной собственности, громады - получить в собственность землю за пределами населенных пунктов и полноправно распоряжаться ею, а агропроизводители могли инвестировать в украинскую землю.Также требуем отменить монополию Госгеокадастра, передать государственные земли общинам, ввести прозрачные электронные торги для государственных и коммунальных земель, ликвидировать коррупционные процедуры", - заявили сторонники земельной реформы.

Противники земельной реформы криками "Ганьба" пытались заглушить выступающих за земельную реформу. основной их лозунг: "Нет распродаже украинской земли".

Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 01
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 02
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 03
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 04
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 05
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 06
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 07
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 08
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 09
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 10
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 11
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 12
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 13
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 14
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 15
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 16
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 17
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 18
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 19
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 20
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 21
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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