Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 12 ноября, под зданием Верховной Рады проходят два митинга: один за проведение земельной реформы, другой - против. Митингующие держат плакаты в поддержку и против земельной реформы. Противники земельной реформы пригнали под здание рады тракторы.

"Хотим донести до народных депутатов и правительства, ято для земельной реформы является важным не только мнение фермеров, которые регулярно информируют о своих требованиях, но и других граждан, которые имеют не меньше прав получать выгоду от земли. Уже пришло время принять в этом году Закон об обороте земель, как это было задекларировано президентом и правительством, чтобы граждане могли получать максимальную экономическую выгоду от своей земельной собственности, громады - получить в собственность землю за пределами населенных пунктов и полноправно распоряжаться ею, а агропроизводители могли инвестировать в украинскую землю.Также требуем отменить монополию Госгеокадастра, передать государственные земли общинам, ввести прозрачные электронные торги для государственных и коммунальных земель, ликвидировать коррупционные процедуры", - заявили сторонники земельной реформы.

Противники земельной реформы криками "Ганьба" пытались заглушить выступающих за земельную реформу. основной их лозунг: "Нет распродаже украинской земли".













































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ