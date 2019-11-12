"Газпрому" не удастся шантажировать Украину или Евросоюз. Мы готовы к любым сценариям, - Коболев. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал глава НАК "Нафтогаз-Украина" Андрей Коболев в видео, опубликованном на странице компании в Facebook.

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Как отметил Коболев, сейчас "Нафтогаз" является стороной действующего транзитного контракта. До конца года компания завершит отделение нового оператора ГТС. Новый контракт будет с новым оператором и должен быть по европейским правилам.

"Европейские правила критически важны для украинской стороны, для того, чтобы мы имели хоть какие-то гарантии того, что этот контракт будет выполняться, а если не будет выполняться, то мы сможем пойти в суд и получить компенсации за причиненные нам убытки. Прецеденты уже были", – сказал Коболев.

По его словам, при этом "Нафтогаз" не будет стороной нового контракта. Это консолидированная позиция украинской стороны. Это позиция министерства и позиция других органов власти.

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Российская сторона формально согласна на такие условия. Но при этом там выдвигают ряд требований.

"Они требуют, чтобы мы доказали, что наше законодательство полностью соответсвует европейскому, чтобы мы доказали, что мы внедрили регламенты и кодексы управления украинским газовым рынком, как в Европе. Они требуют доказать независимость регулятора, а также, среди прочего, требуют от Украины больших уступок в большом круге вопросов. Этот круг вопросов примерно стоит 22 млрд долларов. Среди них уже выигранные арбитражи против "Газпрома", новый арбитраж и штраф Антимонопольного комитета. В обмен на это нам ничего не предложили. С такой точки зрения такое предложение является не только неприемлимым, оно банально не имеет смысла. Так что нам нет смысла отказываться от уже выигранных денег и перспектив получения дополнительных денег в обмен на непонятно что.

Пока что мне кажется, что российская сторона, используя разные доводы подводит нас к мысли, что они в принципе никакого контракта с нами не хотят иметь", – сказал Коболев.

Еврокомиссия, по словам Коболева, полностью понимает и поддерживает позицию Украины относительно выигранных арбитражей, они не могут быть "обнулены", как это предлагается: "По ним могут быть разные варианты расчетов, но просто забыть - нельзя".

Коболев также напомнил, что "Газпром" сам обратился против "Нафтогаза" в 2014 году в суды Стокгольма и сам инициировал эти процессы и, сам же их проиграл.

"После этого отказываться нам от денег, которые мы выиграли, 2 с чем-то млрд были уже получены, еще почти 3 млрд. будут получены в течение ближайшего времени. Ни одна компания в мире, ни один руководитель, ни один министр не имеют ни полномочий, ни желания сказать: "знаете, мы решили вам это простить". Это так просто не работает", - сказал он.

Говоря о негативном сценарии Коболев отметил, что Украина готова к любому сценарию: "Мы готовились все лето. Благодаря успешному выпуску еврооблигаций, "Нафогаз" нашел дополнительные деньги и создали дополнительный запас газа в подземных хранилищах. На начало отопительного сезона он составил 21,7 млрд кубометров. Этот рекордно высокий уровень запасов газа позволит пройти нам весь отопительный сезон даже если из-за кризисной ситуации в Европе, нам будет по каким-либо причинам, либо слишком дорого, либо физически тяжело импортировать газ с европейского направления. Поэтому Украина к такому сценарию готова. Европа сделала то же самое. Рекордные 100 млрд куб м в хранилищах Евросоюза... Все подготовились и все понимают, что "Газпром" может с большой вероятностью по политическим мотивам не подписать контракт и попытаться пошантажировать как нас, так и европейских потребителей. Я думаю, что такой сценарий у них не удастся", – сказал Коболев.

Напомним, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.