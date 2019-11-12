Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.

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"Сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева совместно с городской прокуратурой № 10 и вместе со следователями Шевченковского управления полиции в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, прекращена деятельность борделя. Бордель был замаскирован под салон по предоставлению услуг эротического массажа", - сказано в сообщении.

Как рассказал и.о. начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве Алексей Гаврилюк, организовала преступный бизнес 32-летняя жительница города Борисполь.

"Мы установили, что женщина завербовала более десяти девушек - проституток, которые посменно предоставляли услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Выручка распределялась следующим образом: 50% девушки оставляли себе, а 50% отдавали организатору. Час развлечений стоил 1500 - 2500 гривен", - сообщил он.

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Фигурантку задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители провели обыски по месту расположения массажного салона и проживания злоумышленницы и изъяли оттуда вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки и компьютерную технику.

Организатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.



Фото: сайт полиции Киева