Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
12.11.19 15:12

Решения Международного суда ООН по делу Украины против РФ стоит ожидать не ранее 2022 года, - Зеркаль. ВИДЕО

Замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции, агент Украины по делу "Украина против РФ" Елена Зеркаль заявила, что решение Международного суда ООН по делу "Украина против РФ" ожидается не раньше 2022 года, а возможно, и начала 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила во время брифинга в Киеве во вторник.

"Если подсчитывать соответственно с установившейся практикой суда, то в декабре следующего года Россия должна подать приблизительно такое же количество документов в суд. После этого суд должен предоставить нам право на изучение и реакцию на эти документы. Обычно это 3-4 месяца. Если будет такое количество, может быть до полугода. После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции РФ на нашу реакцию и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не раньше 2022 года, а возможно, и начала 2023 года", - отметила Зеркаль.

При этом Зеркаль подчеркнула, что в данном вопросе все зависит от того, что будет считаться решением - "решение по сути, или решение, которое будет определять компенсацию".

Замминистра иностранных дел назвала решение МС ООН о признании наличия собственной юрисдикции рассматривать дело "Украина против РФ" уникальным, потому что Киев "одержал победу со счетом 5:0 на поле, которое всегда было полем россиян, это поле международного права, дипломатии".

"Именно поэтому я считаю, что для украинской дипломатии, юристов это большое достижение", - добавила Зеркаль.

Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До конца года в ООН рассмотрят две "крымские" резолюции

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100