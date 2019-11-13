"В городе Скадовск большая дыра в границе": украинские морпехи об опасности вторжения РФ со стороны юга. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

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Уже почти год украинские морпехи базируются в 50 километрах от побережья оккупированного Крыма. Расположилось подразделение ВСУ на территории детского лагеря в Херсонской области. Как отмечают сами военные, курортный Скадовск теперь стратегическое место, откуда "можно удачно контролировать агрессора". По ту сторону Черного моря, в крымском селе Стерегущее, Россия разместила свою ударно-штурмовую бригаду.

По словам морпеха с позывным "Скиф", сейчас морское побережье в районе Скадовска защищено недостаточно.

"В городе Скадовск большая дыра в границе, есть открытое море, куда могут подойти легкие десантные катера (российские. - Ред.), где могут высадить пехоту и в дальнейшем десантировать технику, если потребуется", - отметил морпех.

Это подтверждает военный эксперт Михаил Самусь. По его мнению, у России в оккупированном Крыму достаточно сил, чтобы заблокировать любые акватории.

"Если будет широкомасштабное наступление России на Украину, если Россия вздумает пробить себе сухопутный коридор в Крым из Донбасса, то конечно, они будут проводить морские десантные операции, в том числе и в Скадовске. В Крыму достаточно сил, чтобы нанести по нам и ракетные удары, и авиационные удары, и провести морскую десантную операцию, и заблокировать любые акватории", - рассказал эксперт.

Напомним, ранее Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ в оккупированном Крыму, что могло бы говорить о вероятности вторжения на территорию Украины, в настоящее время не наблюдается.

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