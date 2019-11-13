Полиция демонтировала палатку митингующих под Нацбанком. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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"Сегодня утром представители общественной организации начали акцию под стенами Нацбанка. При этом они установили военную палатку, которая препятствовала свободному движению пешеходов и заняла часть дороги.

Для восстановления беспрепятственного прохода и автомобильного проезда правоохранители обратились к организаторам акции с просьбой демонтировать палатку. В ответ участники мероприятия начали словесную перепалку и отказались выполнять требование полицейских. Поэтому правоохранители демонтировали палатку самостоятельно, при этом возникла потасовка", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в последствии представители общественной организации обратились в полицию с сообщением о повреждении палатки. Поэтому на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

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Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.

Как сообщают СМИ, протестующие требуют отставки руководителей Нацбанка в лице Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой.