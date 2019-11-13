Власть фактически открывает путь к колонизации Украины, - Тимошенко о законопроекте про рынок земли. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом Юлия Тимошенко заявила во время выступления в Верховной Раде.

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"Сегодня на голосование ставится тот законопроект, который предусматривает продажу земли, в том числе иностранцам, и продажа в одни руки по 210 000 гектаров. Это означает, что тот, кто в мире имеет больше денег, сможет "иметь" и Украину", - подчеркнула Тимошенко.

Политик призвал парламентариев не обострять ситуацию и не провоцировать народ, "который закипает". По мнению Тимошенко, открытие рынка земли возможно только после проведения референдума и изучения международного опыта по этому вопросу.

"Я действительно верила в то, что все важные решения будут приниматься через референдум, как это предусмотрено в программе нашего президента. Сегодня 75% людей согласно опросу компании "Рейтинг" выступают против продажи земли", - отметила лидер "Батькивщины".

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Тимошенко возмутилась, что рассматривая такой важный вопрос, властное большинство не дало слово аграриям, которые категорически против распродажи земли. И без их согласия принимать это стратегическое решение недопустимо.

"Я буквально умоляю каждого депутата: перед тем, как нажать зеленую кнопку, подумайте, как вы входите в историю Украины. Или как те, кто разрушает Украину в стратегической перспективе, или как те, кто защищает ее будущее. Не борьба в зале важна, а будущее нашего государства! "- подытожила политик.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.

Согласно предложениям Кабмина, приобретать право собственности на земельные участки сельхозпредприятий назначения смогут граждане Украины, юридические лица, образованные по законодательству Украины, территориальные общины и государство. Законопроекты рассмотрят в первом чтении.