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13.11.19 15:08

"Не надо. Встаньте, пожалуйста", - жительница Алтайского края на коленях попросила премьера РФ включить горячую воду в доме. ВИДЕО

Во время рабочей поездки по Алтайскому краю жительница села Санниково стала на колени пред премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и попросила включить в доме горячую воду, отсутствующую с 2016 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, на видеозаписи видно, что женщину сразу окружили люди и заслонили ее от камер.

"Не надо. Встаньте, пожалуйста", - прозвучала фраза и женщину сразу подняли на ноги.

"Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей. Газовая котельная у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года", - пожаловалась Медведеву женщина.

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