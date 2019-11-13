"Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п#дорасы": Труба опубликовал фрагмент экспертизы некачественных бронежилетов, 70% из которых - простреливаются. ВИДЕО

Об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.

"Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п#дорасы". Эти слова принадлежат генерал-майору, которому ГБР сообщило о подозрении. Он знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний. Он скажет: "Готовься, какого ... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз ... Но после этого он не вернет их, а даст указание подчиненным принимать следующие партии", - сообщил директор ГБР.

По словам Трубы, баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов.

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"Расследование не завершено. Будут новые подозрения", - подытожил Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщил, что пятерым топ-чиновникам Минобороны объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов на сумму 100 млн грн.

Как сообщил источник Цензор.НЕТ, подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн.

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