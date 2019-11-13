ВМС до конца 2020 года получат шесть новых катеров украинского производства, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщил заместитель министра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко во время официальной церемонии принятия двух американских катеров класса Island, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

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По его словам, ВМС получат три корабля до конца текущего года и три - к концу следующего.

13 ноября Военно-морские силы официально приняли поисково-спасательное судно "Александр Охрименко", которое передало военным коммунальное предприятие "Морская поисково-спасательная служба".

"Таких успешных историй должно быть больше, а результаты должны быть более весомыми. И это не просто слова. Уже до конца этого года мы планируем завершить испытания и ввести в состав Военно-морских сил еще три боевых корабля от национального производителя. По меньшей мере такая же цифра в наших планах и на 2020 год. Для этого есть и политическая воля, и государственные ресурсы", - отметил Петренко.

Он также выразил надежду, что американские партнеры не прекратят поддержку военно-морских сил Украины.

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По информации "Радіо Свобода", в этом году речь идет о принятии на вооружение двух десантно-штурмовых катеров проекта 58503 "Кентавр" и одного малого бронированного катера проекта 58155 "Гюрза-М". Именно два таких катера Россия захватила осенью 2018 года, когда украинские военные шли из Одессы до Азовское море.