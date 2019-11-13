"Слуга народа" Холодов живет с семьей на Кипре и добился принятия закона Рады в интересах своей сети продажи сигарет в Киеве, - "Схемы". ВИДЕО

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть такой Слуга народа Андрей Холодов. Мы еще во время выборов публично предупреждали, что он - бизнесмен, до выдвижения в Раду в основном жил не в Украине. Кум Виктора Медведчука. Но руководство партии на это внимание не обратило, и оставило его в списке.

Пройдя в ВР, Холодов получил должность заместителя председателя комитета по вопросам финансов и налогов. И какие же законодательные нововведения проталкивает он едва не первым делом через свой комитет? Лоббирует изменение формулы распределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами. Наибольший профит достается розничным сетям. Растет и маржа оптовиков. Монобольшинство голосует "за".

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Все это происходит на фоне распространения слухов, что Холодов - держит большую сеть киосков по продаже сигарет", - пишет Седлецкая.

Поскольку сам Холодов отрицает причастность к табачному бизнесу, "Схемы" в течение месяца проводили журналистское расследование. В результате документально доказывают, что семья депутата Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет: от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани") и распространения этих партий в киоски на транспортных остановках (оформлены на фирму "Киев Маркет Солюшн") до розничной продажи в этих киосках через две фирмы ("Виктрум" и "Интертабако").

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"Если я не ошибаюсь, это первый случай в этом созыве Рады, когда документально доказано лоббирование депутатом от "Слуги народа" лучших условий для собственного бизнеса. Думаю будет очень интересно проследить за реакцией на это разоблачение руководства фракции и президента Зеленского", - отмечает журналистка.