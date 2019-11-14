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14.11.19 10:56

Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского, - Пристайко. ВИДЕО

Украинская сторона на данный момент не планирует двустороннюю встречу между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным. Мы планируем встречу нормандской четверки", - сказал он на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 12 ноября на пятом заседании политического форума "Астана клуб" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил убеждение, что Зеленский и Путин смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана. "Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - отметил Назарбаев.

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