"Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" СНБО по реинтеграции Донбасса. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева рассказала о "секретных абсолютно" документах, согласно которых, жителей оккупированной части Донбасса ожидает "зачистка", после получения Украиной контроля над границей.

"Жителей Донбасса ожидает зачистка, депортация и тотальная украинизация. Все очень просто: говоришь на мове - остаешься, не говоришь - чемодан, вокзал, Россия. Это в самом лучшем случае. В худшем - насильственное переселение во Львов на первоспитание к патриотам, бандеровцам", - заявила пропагандистка.

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