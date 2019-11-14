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14.11.19 12:50

"Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" СНБО по реинтеграции Донбасса. ВИДЕО

Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила в эфире росТВ о "тайном" плане украинского СНБО по реинтеграции Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева рассказала о "секретных абсолютно" документах, согласно которых, жителей оккупированной части Донбасса ожидает "зачистка", после получения Украиной контроля над границей.

"Жителей Донбасса ожидает зачистка, депортация и тотальная украинизация. Все очень просто: говоришь на мове - остаешься, не говоришь - чемодан, вокзал, Россия. Это в самом лучшем случае. В худшем  - насильственное переселение во Львов на первоспитание к патриотам, бандеровцам", - заявила пропагандистка.

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