Группу преступных "коллекторов" задержали в Киеве: вымогали от 5 до 250 тысяч долларов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции.

"Установлено, что группа лиц разработала преступную "схему", по которой разыскивались граждане, и под предлогом деятельности коллекторской фирмы у этих граждан требовали деньги. Как правило, эти суммы были от 5-ти до 250-ти тысяч долларов США", - рассказал председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

За последние 2 месяца с жалобами на "коллекторов" обратились несколько жителей столицы. Оперативники Управления стратегических расследований задержали одного из злоумышленников "на горячем", когда потерпевший передавал ему 10 тысяч долларов. Позднее удалось задержать еще троих членов банды.

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"В состав преступной группировки входило восемь человек, два из них - это бывшие работники правоохранительных органов. Сейчас четыре человека задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще четверо - объявлен в розыск", - пояснил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 и 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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