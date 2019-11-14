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14.11.19 17:43

Группу преступных "коллекторов" задержали в Киеве: вымогали от 5 до 250 тысяч долларов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала группу злоумышленников, выбивавшую из граждан несуществующие долги. В банду входили двое бывших силовиков. Четверо бандитов задержаны, еще четверо – в розыске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции.

"Установлено, что группа лиц разработала преступную "схему", по которой разыскивались граждане, и под предлогом деятельности коллекторской фирмы у этих граждан требовали деньги. Как правило, эти суммы были от 5-ти до 250-ти тысяч долларов США", - рассказал председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Группу преступных коллекторов задержали в Киеве: вымогали от 5 до 250 тысяч долларов 01

За последние 2 месяца с жалобами на "коллекторов" обратились несколько жителей столицы. Оперативники Управления стратегических расследований задержали одного из злоумышленников "на горячем", когда потерпевший передавал ему 10 тысяч долларов. Позднее удалось задержать еще троих членов банды.

Группу преступных коллекторов задержали в Киеве: вымогали от 5 до 250 тысяч долларов 02

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"В состав преступной группировки входило восемь человек, два из них - это бывшие работники правоохранительных органов. Сейчас четыре человека задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще четверо - объявлен в розыск", - пояснил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 и 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Группу преступных коллекторов задержали в Киеве: вымогали от 5 до 250 тысяч долларов 03Группу преступных коллекторов задержали в Киеве: вымогали от 5 до 250 тысяч долларов 04

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