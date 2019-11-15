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15.11.19 13:37

На программу медгарантий в бюджете-2020 заложено 72 млрд грн, - Скалецкая. ВИДЕО

Министерство здравоохранения Украины в 2020 году предложит для обсуждения парламентариям и медицинскому сообществу законопроект по внедрению модели медицинского страхования, которая дополнит программу медгарантий, на которую в бюджете 2020 года заложено 72 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"По внедрению модели медицинского страхования - я думаю, что в следующем году она будет предложена, в том числе для обсуждений с парламентариями, медицинской общественностью и общественностью Украины в целом. Модель, которая будет дополнительной к программе медгарантий, чтобы покрыть все потребности граждан", - сказала Скалецкая во время "часа правительства" в парламенте в пятницу.

Министр также отметила, что принятие этого законопроекта в 2020 году позволит запустить модель медицинского страхования в пилотном режиме.

"Я думаю, что этот законопроект может быть и принят и рассмотрен уже в следующем году, чтобы мы могли запускать страховую систему хотя бы в пилотном режиме в дополнение к программе медгарантий",- сказала она.

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Скалецкая подчеркнула, что на программу медгарантий в бюджете 2020 года заложено 72 млрд грн.

"Гражданам за счет госбюджета будет профинансирован набор медицинской помощи, в частности по повышенному тарифу будет профинансировано лечение сердечно-сосудистых заболеваний, острых инфарктов, инсультов, роды и неонатальная помощь", - сказала она.

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