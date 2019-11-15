Начались испытания ударного беспилотника нового поколения Akıncı, совместного производства Турции и Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Ударный БПЛА нового поколения Akıncı разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских Вооруженных сил. Одно из главных его преимуществ - возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. Речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограмм. Это стало возможным благодаря использованию украинских двигателей, обеспечивающих большую грузоподъемность, скорость и высоту полета, экономичность и простоту эксплуатации. Стоит отметить, что этот проект реализуется благодаря объединению крупнейших секторов оборонных комплексов Украины и Турции", - подчеркнул Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

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Akıncı относится к новому "тяжелому" классу беспилотников. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.

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Беспилотник оснащается самыми современными системами наблюдения от тепловизоров и мощных камер к радаров с активной фазированной антенной решеткой и многочисленными сенсорами. Все это позволяет выявлять на значительном расстоянии даже хорошо замаскированные цели, передавать координаты для уничтожения, либо самостоятельно наносить высокоточные удары.

Среди номенклатуры вооружения Akıncı - управляемые ракеты, различные обычные и высокоточные бомбы. Такое мощное вооружение позволяет беспилотнику уничтожать живую силу и технику врага, а также наносить удары по важным объектам противника - фортификационным сооружениям, центрах управления и связи, мостах, складах и т.п.

Напомним, что Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие, которое специализируется на высокоточном оружии и аэрокосмических технологиях.

"Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений, к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО .

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Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и тому подобное. Предприятия "Укроборонпрома" совместно с турецкими компаниями реализуют совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем.

Стоит отметить, что за последние годы налажена стабильная взаимовыгодная работа. Поэтому создание совместного предприятия Baykar Defence, с паритетным участием украинской и турецкой сторон, является очередным важным шагом в процессе усиления обороноспособности двух стран.

"Логика такого сотрудничества следующая: если в общем, без разглашения деталей, у нас есть какой-то вид вооружения, у турецкой стороны есть много наработок в электронике. Мы берем наш образец, турецкая сторона предоставляет современные системы электронные. Мы создаем новый продукт. У нас в работе уже есть четыре таких проекта... Это предприятие создается именно для совместной разработки новых видов вооружения и военной техники, снабжение ими, в первую очередь, Вооруженных сил Украины и Турции, и на экспорт", - рассказал в Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин. Вместе с тем он отметил, что совместное украинское-турецкое предприятие стало первым с начала создания "Укроборонпрома".

"Наземные испытания продолжаются. Он начал ходить. Скоро он побежит и полетит, мы ждем и молимся за это", - сообщил в Твиттере технический менеджер компании Baykar Сельчук Байрактар.