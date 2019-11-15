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15.11.19 15:49

В Балаклее прогремело более 10 взрывов в той части арсенала, куда свозились боеприпасы для утилизации, - Бутусов. ВИДЕО

Примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

Об этом на странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Примерно в 14.30 прогремело более 10 взрывов. До 2017 года это была крупнейшая база хранения боеприпасов, но почти все было взорвано. Тем не менее, часть ценных боеприпасов уцелела в нескольких особо защищенных бункерах. По оценкам местных жителей, взрывы произошли не в бункерах, а в той части арсенала, куда свозились боеприпасы для утилизации. Взрывы единичные. Угрозы для местных жителей взрывы на данный момент не представляют. Информацию по персоналу базы пока нет", - написал он.

В Балаклее прогремело более 10 взрывов в той части арсенала, куда свозились боеприпасы для утилизации, - Бутусов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сапер пострадал при детонации боеприпаса во время плановых работ по утилизации боеприпасов под Балаклеей, - Минобороны

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