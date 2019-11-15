В Киеве задержан вор в законе Лаша Очамчирский, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Находясь на территории Украины, вор в законе пытался распространить свое влияние на членов преступной среды. Его неоднократно задерживали сотрудники правоохранительных органов. К тому же, до 2017 года он находился в международном розыске за создание на территории страны ЕС банды, занимавшейся похищением людей и отмыванием средств. В криминальной среде он выполняет роль "третейского судьи" и поддерживает дружеские отношения с криминальными авторитетами разных стран", - говорится в сообщении.

Во время нелегального проживания в Киеве Лаша Очамчирский, также известный как Сван, пытался создавать и контролировать преступные группы, занимающиеся разбойными нападениями, грабежами, квартирными кражами, похищением людей и вымогательством. Он посещал и организовывал так называемые сходки криминальных авторитетов.

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В частности, в марте этого года, во время встречи, на которой был задержан работниками полиции, пытался стать "куратором" квартирных воров и разбойников. Тогда вора в законе выдворили в Турцию и запретили въезд на территорию Украины. Несмотря на это, он в очередной раз незаконно пересек границу и начал восстанавливать свою преступную деятельность и связи в криминальном мире. Кроме того, для продолжения "традиций" планировал привлекать молодежь к деятельности ОПГ.

В четверг, 14 ноября, в Киеве вора в законе задержали на Кольцевой дороге. Сейчас его доставили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о принудительном выдворении Лаши Очамчирского за пределы Украины.

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