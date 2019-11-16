Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я сегодня написал, что кредиты на покупку земли будут под 3-5% годовых в гривне, то есть это ниже, чем инфляция. Для кого? Только для тех, кто будет покупать мало земли. Не для среднего, не для крупного бизнеса. А только для тех, кто будет работать на земле. А как мы убедимся что не будет коррупции? Через ту же базу данных, которую мы делаем, где мы будем знать где и что выращивается, и кто является конечным собственником", – заявил он.

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