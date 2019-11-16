В настоящее время арсенал в Балаклее не представляет угрозы для населения, - командующий силами логистики ВСУ Вишневский. ВИДЕО

Об этом 16 октября заявил командующий силами логистики ВСУ генерал-лейтенант Олег Вишневский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"В течение ночи составом пожарного наряда осуществлялось патрулирование технической территории. Загораний и задымлений не наблюдалось. Поэтому сейчас военный арсенал является безопасным по взрыво-пожарной безопасности", - отметил Вишневский.

Также он добавил, что после событий 2017 территория арсенала очищена почти на 60 процентов. Все остальные боеприпасы вывезены или сложенные в защищенное бетонное хранилище. На открытых площадках боеприпасы не хранятся.

Также читайте: Генштаб назвал вероятную причину взрывов на военном складе в Балаклее: возгорание и подрыв двигателя ракеты ЗРК "Куб"

Сейчас на технической территории военного арсенала продолжаются следственные действия.

Напомним, 15 ноября примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

В результате взрывов в Балаклее 2 саперов погибли, 5 получили ранения.

Причиной взрывов, вероятно, стал взрыв твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб"