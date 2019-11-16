Нам было важно, чтобы справедливость восторжествовала и для Кати Гандзюк, и для всех, кто борется с коррупцией в Украине, - Йованович во время слушаний в Конгрессе США. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Хто замовив Катю Гандзюк".

"Вчера весь мир узнал о деле Кати Гандзюк. Ее имя несколько раз звучало с трибуны Конгресса США, о Кате написали все основные СМИ мира. Мир обсуждает уровень насилия против активистов в Украине. Мир обсуждает несостоятельность коррумпированных украинских правоохранителей найти и наказать заказчиков этого страшного убийства. Мир не может понять, как за год нельзя было посадить виновных. Мир спрашивает, кто заказал Катю Гандзюк", - говорится в сообщении.

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"Катя критиковала коррупцию в Украине, освещала проблемы в полиции и Министерстве внутренних дел. Ее смерть была трагической. Нам было важно, чтобы справедливость восторжествовала и для Кати Гандзюк, и для всех, кто борется с коррупцией в Украине", - подчеркнула Йованович во время слушаний в Конгрессе.

Экс-посол также сообщила, что осуждены только исполнители убийства, а заказчики до сих пор не задержаны.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

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6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

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