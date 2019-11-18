Помощник Зеленского Ермак тесно общается с Сурковым. Он серьезно интегрирован в российский истеблишмент, - Безсмертный. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 16 ноября 2019 года заявил украинский политик и дипломат Роман Безсмертный в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"Если анализировать это особу, то он достаточно серьезно интегрирован в российский истеблишмент и он общается не только с Козаком. Он общается с Сурковым, он общается с окружающими Суркова очень тесно. Он общается со многими в Администрации Путина", - сообщил Безсмертный.

При этом гость студии отметил, что в данном случае речь идет не о личной позиции Ермака, а об исполнении им "поручений Зеленского".

"Надо понимать - то, что говорит и озвучивает Ермак, это то, что думает, и то, что делает президент Зеленский. Не разделяйте эти вещи", - подчеркнул Безсмертный.

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Как сообщалось, 11 ноября сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Зеленский должен прямо сообщить, давал ли он своему помощнику Ермаку "директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию по урегулированию конфликта на Донбассе". В своих показаниях Конгрессу Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.

Фриз заявила, что советник Зеленского Ермак ввел в заблуждение американских партнеров и работает по российским темникам. Фриз настаивает на том, чтобы Ермак ушел в отставку.

По данным журналистов-расследователей из проекта "Схемы", Ермак имеет общий бизнес с однокурсниками Путина.

Зеленского он считает "одним из лучших лидеров современного мира".