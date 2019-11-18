Чтобы эти деньги контролировались вами: Опубликована аудиозапись, на которой якобы Гончарук убеждает "Слуг народа" не передавать в местные бюджеты 7,7 млрд гривен. АУДИО

Об этом говорится на аудиозаписи, обнародованной на Ютуб-канале Ревизор, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, 14 ноября Рада приняла отклоненную комитетом поправку об акцизе от горючего в Бюджетный кодекс, которая предлагает оставить в местных бюджетах деньги на ремонт дорог, полученные от налога на горючее в местных бюджетах. В результате в заседании Рады был объявлен перерыв. По данным видеоблогера, после этого нардепы от СН собрались на встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Они говорят, что некоторые города из-за этого умрут. Это неправда. Есть небольшое количество городов, в которых, действительно, на маленький город они поставили две заправки, и у них это единственный какой-то источник доходов. Мы с этими городами договорились, что мы составляем список тех местных советов, которые сильно пострадают, попросили дать конкретный список. Мы конкретно им поможем", - сказал мужчина, с голосом похожим на голос премьер-министра.

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"Для нас с вами сейчас... То есть, там надо в следующем году показать, например, большую дорогу, это приоритет у президента номер один, он постоянно, когда мы встречаемся, говорит – смотрите, нам главное строить дорогу. Поэтому у вас есть две части: национальная часть и местная часть. Я хочу, чтобы ею управляли вы, а не местные советы. Потому что местные советы их растратят на что попало. Все это хорошо, в каких-то городах это действительно правильно используется, всё, бюджет развития. В каких-то городах нет. У вас у каждого на округах есть хорошие советы, есть плохие. Я хочу, чтобы вы вместе с нашими губернаторами определили в каждой области, куда эти же деньги туда же к ним пойдут. Но в любом случае вы будете принимать решение об этом, а не они. Вот это то, за что мы боремся. Мы хотим, чтобы эти деньги в следующем году контролировались вами", - пояснил мужчина с голосом, похожим на голос премьера.

"Есть еще один аргумент, важный. Послушайте меня, пожалуйста. Это важно. Смотрите, мы с вами сейчас должны до конца этого года распланировать окончание децентрализации. Неблагодарная, большая, титаническая работа. Это значит, что примерно, ну, больше 50 процентов вот этих местных самоуправлений будут выглядеть иначе. Границы поменяются, где-то перевыборы состоятся, и так далее. У них будет там mess (беспорядок - Ред.). Ну, то есть, условно говоря, мы сейчас можем сказать, кому пораньше надо проводить выборы, кому попозже. Даже с этой организационной точки зрения правильно, чтобы вы вместе с областными администрациями посмотрели на карту, проконсультировались с ними же, и вы им определили, куда какой школе и какой больнице нужно финансирование, а не они принимали решения про лавочки (предвыборные. - Ред.). Поэтому, почему мы настаивали на том, чтобы от этого (налога в местные бюджеты. - Ред.) отказаться, почему, я прямо об этом говорил мэрам. Вот мы встретились с ними и они лист требований или пожеланий выразили. Мы на что-то соглашаемся постепенно, на что-то нет. Так вот в этом случае я принципиально был против, я прямо и Кличку, и остальным об этом говорил, потому что я хочу, чтобы ресурс создался у вас. Понятно? Вот это ключевая суть. То есть, еще можно долго говорить о том, что надо, что не надо. Вот это ключевая суть этого вопроса. И поэтому мы просим: давайте не вестись на поводу у Кличко. Давайте оставим этот ресурс у вас, по сути, под контролем. Спасибо большое", - сказал мужчина, с голосом похожим на голос премьер-министра.

После этого началась активное обсуждение.

"Нам не нужны ресурсы. Нам нужно, чтобы децентрализация шла своим ходом. Мы все это делаем не ради ресурсов, а чтобы децентрализация логично закончилась в 2020 году", - заявил кто-то из присутсвующих на встрече, после этой реплики раздались аплодисменты.ъ

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Другой присутствующий заявил: "Не спекулируйте на губернаторах. Выходит, что каким-то населенным пунктам губернаторы будут давать 20 или более процентов, а другим населенным пунктам вообще ничего не будут давать".

"Если коммуникация с губернаторами плохая, то ее по-любому нужно ремонтировать. Мы не предлагаем ничего забрать, это неправда. Я предлагаю не убивать децентрализацю, а предлагаю ее продолжить в том виде, в котором она была запланирована", - парировал мужчина с голосом, напоминающим голос Гончарука.

Также на встрече к депутатам обратилась женщина с голосом, напоминающим голос министра финансов Оксаны Маркаровой: "И бюджетный комитет, и мы поддерживаем децентрализацию. Но мы вчера отклонили правку, я хочу объяснить. Первое – мы отклонили не только эту правку, а вместе с ней одобрили правку 120, которая говорит о том, что мы, фактически выполняя Закон про дорожный фонд, потому что не этот бюджетный кодекс вносит изменения. Закон про дорожный фонд 17 года заложил 3 года подготовки – 50 процентов, 70 и все потом в Фонд. Но (..) вчера,и премьер-министр проводил консультацию с мэрами городов, и в правку 120 мы записали, что... А в Дорожном фонде на самом деле не так, как сейчас, а до 60 процентов средств идет на дороги. Что такое до 60%? Это почти 25 млрд. Сейчас если мы эту правку поддержим, то 7 млрд возвращается в такое ручное распределение, но тогда 120-ю правку мы должны отменить. На самом деле местные дороги получают меньше средств, в результате поддержки 209 и неподдержки 120-й. Вот и весь выбор".