Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео вручения подозрения Ляшко выложил в Facebook.

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"Получаю подозрение по уголовному производству, которое сфальсифицировали по указанию (генерального прокурора Руслана) Рябошапки", - написал он.

Как информирует "Укринформ" со ссылкой на прокуратуру Киева, прокуратура просит суд арестовать Ляшко.

"Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении указанному гражданину. Сейчас прокуратура направила в суд ходатайство об избрании экс-нардепу меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - сообщила пресс-секретарь Марьяна Гаевская.

Она уточнила, что Ляшко инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного либо общественного деятеля) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герс, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

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