Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
18.11.19 16:32

"Игиловец х#ев! Кровища еще будет лететь. Памир, ножом... Бороду оттяни", - наемники российского ЧВК "Вагнер" зверски пытают, а потом убивают и расчленяют сирийца. ВИДЕО 18+

Российские военные из ЧВК "Вагнер зверски пытали одного из сирийцев, а потом расчленили тело убитого и сожгли его. Внимание! Видео категорически не рекомендуется для просмотра лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пыток и издевательств опубликовал сайт "Миротворец". На видео вы увидите группу россиян из ЧВК ГУ ГШ ВС РФ "Вагнер", находящихся в Сирии, которые сначала зверски пытают, а потом убивают и расчленяют сирийца. Видео снято 2 года назад.

Пытки, казнь, расчленение и сжигание тела сирийца происходило на територии газоперерабатывающей станции Al Shaer GGS . Еще в 2017 году была установлена личность убитого сирийца. Это Hamadi Taha Al-Boutah из Хариты. Он работал в Ливане и вернулся в Сирию к родным, но был задержан и казнен российскими убийцами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 35 российских наемников из группировки "Вагнера" погибли от авиаудара в Ливии, - The Times

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100