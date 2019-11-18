За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире на своей странице в сети Facebook.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Я пребывал с визитом в Турецкой Республике, должен был отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Вернуться, чтобы продемонстрировать, что они никого не запугают, ничего не выйдет", - отметил Порошенко.

По его словам, обвинять президента в захвате государственной власти абсолютно необоснованное.

"На протяжении своего президентства мне приходилось решать сложнейшие вопросы, мы ни разу не нарушали украинское законодательство. Кто в этом заинтересован? Конечно г-н Труба является только исполнителем, заказчиком является экс-команда Януковича, которая очень часто появляется сейчас не только в своих Telegram-каналах, но и в органах власти. Но важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Ее цель - запугать нашу команду, остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Я хочу подчеркнуть - ничего у вас не выйдет", - подытожил Порошенко.

Напомним, сегодня стало известно, что ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности.

В пресс-службе Порошенко заявили, что так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Впервые вижу, чтобы публично сообщали о направлении проекта сообщения о подозрении. Дальше можно отчитаться, как Труба съел презерватив Портнова, - Стерненко