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18.11.19 23:47

Полученное от "Газпрома" предложение по транзиту неприемлемо, - глава Минэкоэнерго Оржель. ВИДЕО

Присланное 18 ноября российским "Газпромом" в адрес НАК "Нафтогаз Украина" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом от претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", - сказал Оржель.

В то же время министр выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" предложил "Нафтогазу" заключить договор о транзите газа сроком на 1 год и отказаться от всех претензий в международном арбитраже

Напомним, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.

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