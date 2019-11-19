"Хватит голову морочить взад-вперед, только вперед": жители прифронтовых Карловки и Нетайлово о возможном разведении войск. ВИДЕО

"Жители сел Карловка и Нетайлово очень хорошо помнят российскую оккупацию 2014 года. Большинство из них поддерживали войска агрессора. Ведь российская пропаганда сделала все, чтобы они поверили в счастливое будущее вместе с Москвой. Прошло время, они поняли свою ошибку. Поскольку могут видеть, как страдают жители временно оккупированных территорий. Не все они поддерживают Украину. Просто благодаря нашим войскам - эти жители получили стабильность, которой так не хватает им на протяжении всех лет войны", - пишет корреспонденту Цензор.НЕТ.

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"В этих краях также живут тысячи патриотов Украины и они сознательно выступают против отвода наших войск в тыл. Ведь не хотят, чтобы возвращался "русский мир". Знают, чем это им грозит. Ведь Донецк близко и многие из них пострадали в 2014 году от того, что поддерживали Украину. Теперь они хотят, чтобы их услышала власть Украины и не сдавала украинские территории оккупантов", - резюмировал корреспондент.

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