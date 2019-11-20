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20.11.19 00:52

Проект аппарата для изучения Луны представила Украина на Dubai Airshow. ВИДЕО

Конструкторское бюро "Южное" на авиасалоне Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект лунного посадочного аппарата, который может использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт предприятия.

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"Концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, представленный КБ "Южное" на Dubai Airshow 2019, стал настоящей изюминкой экспозиции КБЮ на 16-й Международной авиационно-космической выставке", - говорится в сообщении.

Проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 килограммов с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием. В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне.

На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет ЛПА в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ "Южное" с применением аддитивных технологий.

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