Проект аппарата для изучения Луны представила Украина на Dubai Airshow. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт предприятия.

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"Концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, представленный КБ "Южное" на Dubai Airshow 2019, стал настоящей изюминкой экспозиции КБЮ на 16-й Международной авиационно-космической выставке", - говорится в сообщении.

Проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 килограммов с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием. В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне.

На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет ЛПА в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ "Южное" с применением аддитивных технологий.

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